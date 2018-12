CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERE CIVILEVENEZIA Sono ormai passati i tempi (nemmeno troppo lontani) in cui si temeva un declassamento dell'ospedale Civile di Venezia o si paventava addirittura un forte ridimensionamento tale da renderlo totalmente dipendente da quello di Mestre. Con gli investimenti importanti effettuati in questo inizio di secolo, il Civile si è guadagnato una seconda giovinezza, diventando una struttura moderna in linea con il ventunesimo secolo e con i padiglioni collegati da corridoi in quota e climatizzati. Sono molti i veneziani che...