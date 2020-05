CAMBIA IL DECRETO

VENEZIA Venezia non è riuscita a rientrare (inspiegabilmente, come il resto del Veneto) tra le zone rosse oggetto di fondi speciali da parte del Governo, ma dalla finestra arriva una boccata d'ossigeno per le botteghe storiche di piazza San Marco e anche di altri posti, che sono situate in porzioni di patrimonio demaniale. Giovedì sera, con un blitz in Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera, il deputato dem Nicola Pellicani è riuscito a far recuperare il suo emendamento al Decreto Liquidità, che inizialmente era stato accantonato, come la maggior parte delle 2mila 800 richieste arrivate dai vari parlamentari. L'emendamento prevede il posticipo dei pagamenti dei canoni al 31 ottobre 2020, senza il pagamento di alcun interesse. Non sarà tanto, ma senz'altro è qualcosa per chi si trova in questo momento senza liquidità e si appresta a riaprire sapendo che non ci sarà un gran giro di clienti stranieri.

«Inizialmente l'emendamento non era stato esaminato - racconta Pellicani - poi, con il sostegno del Sottosegretario, Pier Paolo Baretta, è stato fatto proprio dal relatore del decreto. Così sarà possibile tutelare le imprese che svolgono la loro attività commerciale in affitto o concessione in edifici dello Stato, come le Botteghe Storiche di Piazza San Marco a Venezia, che non erano ricomprese in nessuno dei decreti precedenti, ma che in questo momento di grande crisi, in cui molti negozi ed esercizi commerciali sono rimasti chiusi per mesi, si trovano in difficoltà a far fronte a tutte le spese, comprese quelle relative all'affitto degli immobili».

Nell'ambito del Decreto Milleproroghe era già stato approvato un emendamento - sempre di Pellicani - a tutela di Piazza San Marco a Venezia, che prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata delle concessioni e delle locazioni rilasciate o rinnovate in città.

Il sottosegretario Baretta annuncia anche che è stato modificato l'articolo 13 del decreto, che prevede un miglioramento dei criteri per l'accesso al credito. «I professionisti e le piccole e medie imprese che si trovano in territori già colpiti da calamità naturali, com'è stato per Venezia rischiavano sottolinea Baretta di essere penalizzati o esclusi dalla possibilità di ottenere i prestiti con garanzia statale al 100%. Così, dopo l'approvazione di un emendamento che porta da 25 a 30 mila euro questi prestiti e da 6 a 10 anni il periodo in cui possono essere restituiti, abbiamo reso alternativi i due criteri del 25% del fatturato o del doppio del monte stipendi per definire l'entità del prestito».

Soddisfazione per questo primo risultato è stata espressa dal Comitato antichi mestieri di piazza San Marco.

«Le imprese veneziane - dice Davide Montanari, Presidente del Comitato - hanno subito un crollo del fatturato ancor più grave che in altre realtà italiane, poiché gli effetti provocati dalla pandemia sono andati a sommarsi agli stessi effetti provocati dall'acqua alta di novembre. Confidiamo ora che parlamento e governo si attivino per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e identitario del Paese, del quale anche le imprese veneziane sono chiara espressione e preziosa risorsa da salvaguardare». (m.f.)

