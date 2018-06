«Canoe e kayak sono il futuro ma chi li affitta deve essere serio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA «Una tensione frutto del nervosismo del post Vogalonga e dell'inizio dell'asfissiante stagione turistica». Francesca Zanazzi, titolare della Venice by Water, una srl che affitta kayak in rio del Milion, battezza così la nascente indignazione della città contro la pericolosità in acqua dei leggeri kayak, canoe e Sup. Un allarme partito da tassisti e gondolieri, recepito dal sindaco che, approfittando del suo referato alla Mobilità acquea, sta pensando di applicare norme severe al transito per i canali di queste...