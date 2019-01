CANNAREGIO VENEZIA Di giorno studente, di notte spacciatore. È tutta riassunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANNAREGIOVENEZIA Di giorno studente, di notte spacciatore. È tutta riassunta in questo contrasto la vita di L. M., sedici anni, residente a Mestre ma studente a Venezia, denunciato venerdì sera dai carabinieri della Compagnia di Venezia per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Una doppia vita, quella del sedicenne, che sfuggiva anche al controllo dei genitori, ignari che in un cassetto della sua camera il giovane nascondesse 850 euro (per i carabinieri, il bottino dello spaccio dei giorni prima) e un bilancino elettronico di...