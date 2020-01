Cannaregio cuore della festa venexiana E gli assessori si travestono da osti

L'APPUNTAMENTO

VENEZIA Era nata come risposta del popolo al Volo dell'Angelo in piazza San Marco, affollata di turisti e senza neanche un veneziano. Così, corteo a remi, la Pantegana e la Festa Venexiana con migliaia di cicheti distribuiti dall'Aepe sulle rive del rio di Cannaregio è diventata uno degli appuntamenti più apprezzati, assieme alla Festa sull'acqua, che tradizionalmente si svolge sullo stesso luogo la sera precedente. Il prologo del carnevale è stato così istituzionalizzato, tanto che ora potrebbero esserci anche gli assessori a servire ai banchi. L'idea è del direttore dell'Aepe Ernesto Pancin, che ha cercato di sondare la disponibilità all'interno della giunta e dei personaggi rappresentativi dell'amministrazione comunale.

«Per quanto mi riguarda, io sono disponibile» ha già detto l'assessora al Turismo Paola Mar. E potrebbero esserci altri suoi colleghi pronti a mettere il grembiule da oste. E poi ci saranno anche le Marie, le dodici ragazze selezionate per il concorso organizzato dall'associazione Venezia è di Maria Grazia Bortolato, che ha portato avanti l'idea del regista Bruno Tosi (il vero protagonista della rinascita del Carnevale veneziano) e patrocinata dal Gazzettino.

Si comincia dunque sabato 8 alle 19 e alle 21, con lo spettacolo sull'acqua di luci, mimi, attori e acrobati che non lascia mai indifferenti. Lo scorso anno il tema era la Luna, in occasione dei 50 anni della missione dell'Apollo 11. Questa volta sarà Amoris Causa che, come dice il nome, declinerà il tema principe di questa edizione tra musiche, barche allegoriche e palloni aerostatici, con la regia di Alessandro Martello, con il gruppo Wavents e la partecipazione di Opera Fiammae, specializzata nell'arte teatrale di manipolazione delle fiamme. Lo spettacolo sarà replicato alle 16 di domenica anche in piazza Ferretto a Mestre.

E veniamo a domenica 9, quando il rio di Cannaregio tornerà protagonista. Alle 10.15 le donne gareggeranno sulla barca a remi maschile per antonomasia: il gondolino. Nel frattempo, il corteo mascherato con 800 vogatori, che partirà da punte della Dogana alle 11, attraverserà il canal Grande con in testa la Pantegana di cartapesta e sfilerà davanti al pubblico. Solo quando la Pantegana libererà il suo carico di palloncini e coriandoli, sarà dato il via all'apertura dei banchetti, dai quali si potranno gustare gratuitamente le specialità culinarie veneziane e bene un buon bicchiere di vino. Per i più piccoli ci sono anche frittelle e galani.

M.F.

