Cani antidroga sui bus delle scuole

I volontari dell'associazione carabinieri a bordo degli autobus con i cani antidroga. Le linee interessate saranno quelle maggiormente frequentate dagli studenti e i volontari partiranno con le loro ispezioni dai parcheggi e dalle fermate degli istituti scolastici di Mirano e Dolo. L'idea è quella di prevenire l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti e fare da deterrente per gli spacciatori e per i bulli. L'iniziativa, voluta dal presidente Luca Scalabrin, arriva in seguito ad alcuni avvistamenti di pusher nei parcheggi delle scuole. «Se ci...