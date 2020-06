Il tribunale di Belluno continua a lavorare alla ripresa della piena efficienza proseguendo a ragionare in ottica di distanziamento sociale. Da lunedì prossimo entrerà a regime il sistema EliminaCode per l'accesso alle quattro cancellerie. Un accorgimento che permetterà anche di evitare attese e ottimizzare il lavoro ma soprattutto di evitare che ci siano contatti ravvicinati tra persone. «L'utente - spiega una nota del tribunale - potrà prenotarsi tramite smartphone o per mezzo del computer comminato nell'atrio o tramite il sito del tribunale».

Si tratta di un sistema, come dicevamo, che ha il doppio obiettivo, quello di ridurre al massimo l'attesa per l'utente e permettere di scongiurare eventuali assembramenti all'interno del palazzo salvaguardando la salute di utenti e personale. Una sorta di sperimentazione che i vertici del tribunale vorrebbero anche ad altri settori per continuare a garantire la piena efficienza della macchina giustizia anche in un periodo in cui le regole impongono il mantenimento del distanziamento sociale.

Fin dall'inizio dell'emergenza il tribunale di Belluno ha messo in campo tutte le misure necessarie per riuscire a calibrare le necessità con la salute di utenti e personale, riuscendo ad evitare il contagio che avrebbe potuto avere conseguenze non solo sulla salute ma anche sul funzionamento dello stesso Palazzo di giustizia.

