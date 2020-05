IN PROVINCIA

Annullate le manifestazioni di protesta in piazza: quella delle partite Iva annunciata per oggi a Castelfranco e Zero Branco, così come quella dei commercianti, domani a Vittorio Veneto. Ma esercenti e professionisti saranno comunque presenti. «Manifestazione annullata in piazza del Popolo, nella città della Vittoria ma molti commercianti, artigiani e titolari di partita iva vittoriesi saranno lì per esprimere il proprio dissenso alla situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia. Sarà il loro modo per urlare al Governo che sono pronti a ripartire mantenendo tutte le misure sanitarie di sicurezza.

L'INCONTRO IN MUNICIPIO

Giovedì pomeriggio la parrucchiera Giulia Brait, anima del gruppo Negozianti di Vittorio Veneto in piazza, è stata ricevuta in municipio dal sindaco Antonio Miatto. Ed è emerso che la manifestazione, come stabilito dal dpcm, non si sarebbe potuta svolgere, pena per i presenti il rischio di essere multati. Ad annunciare il cambio di programma, è stata la stessa Brait che domani sarà in piazza per consegnare al sindaco il documento redatto con i negozianti in queste settimane. Oltre a lei non è escluso che altre persone, mantenendo le distanze e indossando la mascherina, si presentino così come già accaduto nei giorni scorsi in altre città trevigiane. «Lunedì era prevista la nostra manifestazione. Sappiate scrive Brait agli iscritti del gruppo - che il nostro grido disperato è stato soffocato da un dpcm che contiene all'interno una disposizione di divieto di manifestare anticostituzionale. Dopo essermi consultata con i miei colleghi ed altri negozianti, abbiamo deciso che lunedì alle 10 porterò al sindaco i documenti con le richieste a cui abbiamo lavorato. Siete tantissimi, quasi 700, e avrei tanto voluto urlare con voi il mio dissenso». E anche a Castelfranco le Partite iva rimandano la manifestazione prevista per oggi pomeriggio in piazza Giorgione: «Pronti a scendere in piazza se il Governo non cambia idea». La manifestazione organizzata dall'associazione botteghe del centro è stata rimandata dagli stessi organizzatori per non incorrere in sanzioni e per rispettare la normativa sul non fare assembramenti.

LA DECISIONE

«Abbiamo deciso tutti insieme di rinviarla attendendo lunedì per le nuove disposizioni del Governo affermano - Noi saremo pronti a riaprire subito a tutti gli effetti, abbiamo comprato macchine all'ozono, contattato un'azienda specializzata per la sanificazione, abbiamo tutti gli strumenti per poter aprire le nostre attività». Prima di prendere la decisione, l'associazione si è confrontata anche con le forze dell'ordine e con il sindaco Stefano Marcon. «Sono rispettosi delle regole anche se non le condividono afferma il sindaco Marcon questo è un bel segnale. Noi condividiamo la linea che sia tempo di aprire con i dovuti crismi di sicurezza. Aprire in questo momento potrebbe essere un'opportunità anche per vedere come funziona il tutto. Mi auguro che ci siano delle proposte in merito e sarà nostra cura spingere perché il Governo ci ripensi». E oggi scatta la protesta anche a Zero Branco. Negozianti, artigiani e imprenditori si schiereranno davanti alle porte delle loro attività facendo simbolicamente tintinnare le chiavi per cinque minuti. L'appuntamento è per mezzogiorno. In piazza ci sarà anche il sindaco, Luca Durighetto. Non si tratta di una manifestazione tradizionale. I lavoratori non si raduneranno. Proprio per rispettare le limitazioni dettate dall'emergenza coronavirus, hanno deciso di far sentire la loro voce direttamente dalla soglia delle loro attività. «Non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di farci sentire scandiscono bisogna ricominciare un po' alla volta a vivere, altrimenti qui moriamo tutti. Le attività potrebbero riprendere almeno in modo progressivo, sarebbe un segnale importante anche sotto il profilo psicologico. Quel che è certo è che non possiamo più rimanere fermi».

Claudia Borsoi

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA