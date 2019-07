CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANALI PORTUALIVENEZIA Nessuna accelerazione all'orizzonte sul fronte dello scavo dei canali portuali e, in prospettiva, del Vittorio Emanuele che il sindaco Luigi Brugnaro vorrebbe adeguare (raddoppiare) per farci passare le navi da crociera dirette in Marittima.È questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta del sottosegretario all'Ambiente , Salvatore Micillo, all'interrogazione del deputato Pd Nicola Pellicani. Quest'ultimo chiedeva quando sarà approvato il nuovo protocollo fanghi, di cui si parla tanto e che dovrà sostituire...