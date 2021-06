Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non fu il capostipite della scuola pittorica vedutista veneziana, ma in breve tempo ne divenne l'esponente più autorevole e il più conosciuto in assoluto; e se Giovanni Antonio Canal, questo fu il suo nome, rischia di essere stato sentito poche volte, sarà sufficiente ricordarlo col soprannome che ebbe fin da giovanissimo: Canaletto, forse per la sua bassa statura, o più facilmente perché figlio di un altro pittore.Nato a Venezia il 17...