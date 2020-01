IL SOPRALLUOGO

VENEZIA Qualche giorno fa i commissari dell'Unesco avevano fatto pervenire una lista di domande alla Capitaneria di Porto. In cui chiedevano di approfondire il tema dei tonnellaggi per gli ormeggi in Canale Nord lato nord, a Marghera. E volevano informazioni sullo scavo del Canale Vittorio Emanuele, il cui destino è legato al protocollo fanghi non ancora approvato.

Nella riunione a Baku in luglio, infatti, quando a Venezia fu concessa una proroga alla messa in mora dall'Unesco, per il rischio di espulsione dalla lista dei siti patrimonio dell'umanità, era ancora fresca l'emozione a seguito della collisione tra la Msc Opera e la motonave River Countess in Marittima, le cui immagini avevano fatto il giro del mondo e anche i video della successiva mancata collisione di un'altra nave in uscita dal Bacino di San Marco contro uno yacht ormeggiato in Riva dei Sette Martiri. E allora l'organizzazione aveva dato il proprio welcome alla soluzione Marghera, caldeggiata da Comune e Regione, osteggiata invece dal Ministro Toninelli. Ieri i vertici della Capitaneria hanno spiegato le misure di mitigazione assunte all'indomani dell'incidente, con le ordinanze più restrittive che obbligano al terzo rimorchiatore, hanno parlato delle soluzioni provvisorie degli approdi diffusi e delle ipotesi sul tavolo per l'allontanamento definitivo delle grandi navi, ammettendo però che si tratta solo di ipotesi di studio, mentre allo stato attuale i progetti sono ancora molto lontani.

IN CANTIERE MOSE

Ma è stata una giornata impegnativa per la commissione Unesco, che ieri per tre ore è stata impegnata al Provveditorato alle opere pubbliche per saperne di più sul Mose.

«Con l'acqua alta del 12 novembre, le barriere mobili sarebbero servite?» hanno chiesto candidamente i commissari. E hanno ascoltato con curiosità la risposta, che sì, l'acqua a Venezia - che ha raggiunto i 187 cm - si sarebbe fermata quella notte a 126, in base alle simulazioni effettuate. Ma gli impianti non sono ancora definitivi e quindi si è preferito aspettare. Tanta la curiosità e l'attenzione nell'ascoltare la relazione sulle attività in corso di realizzazione, che non si riferiscono solo al Mose, ma che riguardano anche la morfologia lagunare, il cui piano complessivo dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, la salvaguardia della città, le misure di compensazione, come i vari progetti Life che hanno ottenuto di recente anche riconoscimenti a livello europeo per il loro impatto green o il piano degli interventi. Un sopralluogo esclusivamente tecnico, da cui non sono trapelate indiscrezioni, se non un grande interesse per i temi presentati. Poi il gruppo si è spostato al cantiere della bocca di porto del Lido, e ha visitato la control room, dove sono stati illustrati tutti i meccanismi di intervento, con passeggiata in galleria, dove si è parlato di funzionamento delle barriere e di test di sollevamento.

Ultima puntata in Comune, dove ai commissari sono stati illustrati i piani di Protezione civile e di previsione del centro maree, che adotta delle tecnologie all'avanguardia mondiale e che possono essere utilizzati come base anche per altre realtà.

R. Vitt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA