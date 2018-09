Canal Grande in festa applaudono in 60mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAVENEZIA Una tradizione che si rinnova in una giornata graziata dal sole contro ogni previsione, quasi a suggellare quella nuova alleanza, improbabile quanto vincente, il duo D'Este e Vignotto. E' stata questa l'attrazione più interessante della Regata Storica per gli appassionati del remo, ma non quella che ha riempito la città di spettatori assiepati sulle rive. Circa 60mila le persone arrivate a Venezia ieri, parcheggi esauriti ma senza ressa né deviazioni al Tronchetto, perché la maggior parte ha preferito muoversi in treno. La...