A San Tomaso le abbondanti nevicate hanno reso necessario lo sgombero di una frazione per pericolo valanghe. Erano nove le persone che si trovavano a Canacede (1367m slm) nel momento in cui il sindaco Moreno De Val ha fatto pervenire l'ordine di evacuazione a scopo cautelativo. Nel pomeriggio di venerdì e ieri mattina le nove persone, tra residenti e inquilini delle seconde case hanno dovuto lasciare l'abitazione cercando riparo dai parenti, mentre i proprietari delle seconde case hanno fatto rientro ai luoghi di residenza. «Qui l'emergenza ormai è un pane quasi quotidiano con la quale - spiega il sindaco Moreno De Val - era, ed è, doveroso intervenire per eliminare ogni possibile pericolo, andando ad assumere delle decisioni anche forti ma che ci permettono di mettere al sicuro le persone da qualsiasi rischio: con la vita della gente non si scherza. Abbiamo deciso in maniera preventiva e cautelativa di evacuare questo villaggio in quanto i lavori di barriere para valanghe a monte dell'abitato non sono state ancora ultimate dalla ditta, che si spera potrà ultimare i lavori quando le condizioni meteo volgeranno al meglio. Per eseguire queste barriere para valanghe sono stati tagliati gli alberi e questo ha fatto si che già con cinquanta centimetri di neve sul versante siamo fortemente a rischio. Al momento i centimetri di neve fresca sono una trentina in quanto il vento di scirocco ha fatto abbassare la coltre nevosa. Ciò nonostante abbiamo deciso di operare in estrema sicurezza e quindi, per la salvaguardia delle persone che abitano in questa frazione, abbiamo deciso di allontanarle. Fino a quando non ci saranno le condizioni di sicurezza, che si dovrebbero raggiungere al più presto». Il comune aveva già individuato una struttura che potesse accogliere queste persone ma tutti i residenti hanno trovato ospitalità dai parenti. Sono sette i versanti valanghivi che il comune di San Tomaso si è trovato dopo Vaia. Su molti pendii della val Cordevole e val Pettorina, divenuti dopo Vaia nuove zone rosse per il rischio valanghe, è stato volutamente lasciato a terra il legno al fine di trattenere la coltre nevosa. Un margine di sicurezza che viene delimitato dall'altezza del tronco a terra. Superata la quale il manto nevoso diventa a rischio valanga.

Dario Fontanive

© RIPRODUZIONE RISERVATA