CAMPONOGARA «Lo Stato si è dimenticato di noi grossisti di bevande, legati a doppio filo alle attività di bar, ristoranti e hotel: se non lavorano loro, non lavoro nemmeno io ma a quanto pare non avrò nessun aiuto». A denunciare la situazione in cui si trova la sua categoria è Alessandro Canato, di Camponogara, titolare di un'attività di commercio all'ingrosso di bevande che lavora per rifornire ristoranti, bar e hotel in tutto il territorio del veneziano e nel litorale. A quanto pare infatti nel nuovo decreto Ristori bis, tra i 130 codici Ateco di tutte le categorie e attività economiche che potranno beneficiare del contributo statale a fondo perduto legato alle perdite conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, quello del commercio all'ingrosso di bevande, ovvero il 463410, non c'è. «In un momento difficile come quello in cui stiamo vivendo scrive Canato in un'accorata lettera al nostro giornale- mi sento abbandonato, in particolar modo dallo Stato, a cui pago puntualmente le pesanti tasse che mi chiede. Sto scrivendo a tutte le autorità, ma al momento ancora non ho avuto alcuna risposta». Così il grossista di Camponogara ha deciso di rendere nota la sua situazione, facendosi portavoce delle difficoltà di tanti suoi colleghi e chiedendo che qualcuno spieghi loro perché il loro codice Ateco non sia tra quelli beneficiari degli aiuti: «La mia categoria è meno importante delle altre che ora vengono aiutate? - chiede Canato-. Distribuisco esclusivamente a bar, pub, pizzerie, ristoranti, hotel e sono quindi direttamente collegato a queste categorie che oggi, come tutti sappiamo, sono molto in difficoltà e la mia ditta si trova di riflesso ad avere parecchi problemi e con rammarico ho notato che nel decreto Ristori non trovo il codice Ateco 46.34.10 che corrisponde alla mia azienda. Nel mese di ottobre spiega infine il grossista di bevande- abbiamo avuto una perdita del 50% del fatturato e in questo mese di novembre stiamo già riscontrando una perdita molto vicina al 90%. Purtroppo, vista la situazione e viste le continue restrizioni, non credo ci saranno miglioramenti ma potrà andare sempre peggio. Spero che qualcuno si faccia avanti per spiegare il perché la nostra attività viene così penalizzata».

Gaia Bortolussi

