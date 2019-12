Campobernardo piange il ventenne Matteo e Salgareda annulla tutti gli eventi natalizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALGAREDAUn fulmine a ciel sereno, un dramma così atroce che in paese ha lasciato tutti di sasso. La tragedia è accaduta poco distante dalla sua Campobernardo, la frazione di Salgareda dove viveva con i genitori. Lo scorso 15 agosto aveva compiuto 20 anni, una delle stagioni più belle della vita, di certo tra le più dense per speranze e progetti. Tutto finito in quel tragico incidente che ha spazzato altre due vite.Matteo Gava era volto molto conosciuto in paese, così come la sua famiglia. A Campobernardo era il primo a dare una mano...