«Campionessa, in cielo hai un posto speciale»

L'ADDIOPADOVA «Come campionessa meriti un posto speciale in cielo. Riposa in pace piccolo angelo».Struggente l'addio a Sara, appena 13 anni, in una chiesa di Cristo Re che faticava a trattenere le lacrime. Per quella vita, strappata ferocemente di mano alla pallavolista dagli occhi e i capelli scuri, e il coraggio da leonessa. A stringersi ieri mattina attorno ai genitori di Sara Rodighiero, al fratello Luca e alla sorella Lucia, ai nonni e ai cugini, una schiera di amici, compagni di scuola media, atleti giovani come lei, e come lei...