CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPAGNA LUPIA«Quello che resta di tutta questa brutta storia è il fatto che non ti senti più sicuro in casa tua. Certo il pugno fa male, ma il dolore passa. Ma lo spavento e pure la rabbia restano, eccome se restano». È ancora sotto choc, e non lo nasconde, Francesco D'Elia, 26 anni, aggredito brutalmente da un ladro che lo ha sorpreso l'altra sera, sabato, appisolato in salotto. «Queste cose accadono più speso di quanto ci si possa immaginare - continua - e non dobbiamo mobilitarci solo nel momento in cui capitano. Si fa ancora troppo...