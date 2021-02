CAMPAGNA AL VIA

PORDENONE Campagna vaccinale alla prova degli ultraottantenni. Parte oggi infatti in regione la vaccinazione di quella che è considerata una categoria fragile, le persone che hanno oltre ottant'anni. Continuano intanto - riprenderanno oggi dopo l'interruzione domenicale di ieri - le prenotazione partite mercoledì scorso. Dopo i primi giorni - in cui si è assistito a una autentica presa d'assalto dei centralini del Cup, ma soprattutto delle farmacie dove hanno prenotato la maggioranza degli utenti - il ritmo tenderà a calare. Intanto, a sabato si era superato il 50 per cento del target da vaccinare: le prenotazioni infatti avevano superato quota 50 mila. Sempre a sabato le prenotazioni andavano ormai alla seconda settimana di aprile. Le agende rimarranno ancora aperte finché sarà terminata la campagna di vaccinazione degli ultra ottantenni.

VIA NEI DISTRETTI

A partire per primo - questa mattina alle 10 - sarà il Distretto sanitario di San Vito di piazzale Linteris. I primi a ricevere la prima dose saranno quegli anziani più fortunati che in farmacia, al Cup oppure al call center mercoledì scorso sono riusciti a trovare la linea e soprattutto un posto immediatamente disponibile. Nel pomeriggio di oggi via alle vaccinazioni anche a Sacile, dove il Distretto inaugurerà la campagna per gli ultraottantenni in via Ettoreo. Domani mattina al via le operazioni a Pordenone, in via Piave a Torre. Nello stesso giorno iniezioni a Sacile e per la prima volta anche a Maniago. Mercoledì esordirà Spilimbergo, affiancata a Pordenone, Maniago e Sacile. Azzano Decimo invece partirà venerdì, mentre il polo montano di Claut esordirà probabilmente la prossima settimana. A Spilimbergo ci si vaccinerà mercoledì e giovedì, a San Vito lunedì, a Maniago lunedì, martedì e venerdì, a Pordenone dal martedì al sabato senza particolari soste. L'AsFo ricorda che è necessario presentarsi alla sede vaccinale designata nel giorno indicato nell'appuntamento, rispettando l'orario. Occorre essere muniti dell'idonea documentazione già compilata e sottoscritta allo scopo di facilitare le procedure.

A DOMICILIO

Da oggi in provincia di Pordenone si aprirà un'altra partita importante: partiranno infatti le chiamate dell'Azienda sanitaria per raggiungere tutti gli ultraottantenni che godono già dell'assistenza domiciliare integrata e che quindi non possono spostarsi per ricevere il vaccino. In regione sono circa 15mila, molti meno in provincia di Pordenone. Inoltre, le farmacie da mercoledì hanno raccolto le richieste dei familiari di anziani che si trovano in particolare stato di difficoltà e per i quali sarebbe complicato recarsi nei distretti. La lista delle farmacie sarà poi trasmessa all'Azienda sanitaria che valuterà le situazioni. Intanto i farmacisti della regione hanno dato la loro disponibilità a vaccinare anche nelle farmacie, nei prossimi mesi, quando la platea si allargherà alla popolazione in generale. Per ora, però, ci si sta concentrando sugli ultraottatenni e sugli ultimi operatori sanitari.

