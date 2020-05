LA PROPOSTA

RONCADE La fase 2 sta mettendo a dura prova le famiglie, soprattutto sul fronte dei figli. Le direttive non ancora determinate sul fronte delle attività estive per i più piccoli preoccupano, e non poco. Ma molte realtà si stanno attivando con proposte che vadano incontro alle esigenze dei genitori e dei bimbi, e allo stesso tempo alle necessità di distanziamento sociale e alle disposizioni sanitarie. Tra queste c'è anche H-Farm, che lancia una proposta di centri estivi che, per la prima volta, raddoppia proprio per far fronte alle tante e diverse necessità delle famiglie e soprattutto dei ragazzi che vogliono approfondire la conoscenza del mondo digitale senza rinunciare al divertimento: ecco allora che l'incubatore di Ca' Tron si è inventato gli Sparx Summer Camp sia in streaming, per raggiungere tutti i bambini d'Italia, sia in presenza nel campus di Roncade per tutto il territorio.

LE DATE

A partire dal 29 giugno, per 6 settimane, il team di educatori di H-Farm accoglierà in tutta sicurezza bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni per scoprire nuove tecnologie e imparare divertendosi a contatto con la natura e con gli spazi verdi del parco naturale del Sile. Divisi per età, in gruppi di 10 partecipanti al massimo, i bambini potranno scegliere tra i tanti laboratori organizzati (robotica, elettronica, droni, effetti speciali, fotografia, video e programmazione) seguiti da un educatore esperto che per tutta la giornata li accompagnerà in un viaggio nel digitale. La formula pensata è giornaliera, dal lunedì al venerdì, con pranzo e merenda inclusa, nel pieno rispetto non solo degli obblighi di legge ma anche delle policy di sicurezza solamente consigliate. Sono state inoltre attivate delle convenzioni con hotel del territorio per permettere anche a chi viene da fuori regione di poter alloggiare vicino al campus, permettendo ai figli di frequentare i laboratori estivi e allo stesso tempo di godersi i luoghi del Veneto.

LE ISCRIZIONI

Per tutti quei bambini che non riusciranno a partecipare di persona ai summer camp, H-Farm ha progettato una serie di corsi online con una formula che durante la giornata alterna attività in streaming davanti allo schermo con l'educatore collegato, a momenti di gioco e progettazione da soli o, per i più piccoli, con l'aiuto di genitori, zii o nonni. Anche per questi laboratori la tecnologia è protagonista: droni, Minecraft, comunicazione digitale, digital storytelling, game design e orientamento ai lavori del futuro per i più grandi.

