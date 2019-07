CAMICI BIANCHI BELLUNO L'ultima ricognizione sulla sanità extraospedaliera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMICI BIANCHIBELLUNO L'ultima ricognizione sulla sanità extraospedaliera certifica che nel territorio dell'Usl 1 Dolomiti mancano 53 medici. È quanto risulta dopo l'assegnazione degli incarichi ai medici di assistenza primaria, cioè i medici di famiglia, e ai medici di continuità assistenziale, ovvero le guardie mediche. Cinquantatré posti a tempo indeterminato, che tuttavia sono rimasti scoperti. Una situazione che dimostra come nel corso degli anni sia mancata una serie programmazione. Non certo solo a Belluno, che tuttavia, in quanto...