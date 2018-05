Camera di commercio, la battaglia contro l'aggregazione arriva in Senato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPORDENONE La battaglia per la difesa della Camera di commercio di Pordenone ora arriva anche in Senato. Una interrogazione a risposta scritta è stata depositata ieri a Palazzo Madama dal senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. Il documento è rivolto al ministro dello Sviluppo economico (che ora, solo per gli affari correnti è ancora guidato da Carlo Calenda) del possibile futuro governo che nascerà salvo, ovviamente, elezioni anticipate.LA RICHIESTAL'interrogazione ricostruisce la vicenda che - dopo i provvedimenti del governo...