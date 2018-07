Camera di commercio, i sindaci si appellano al presidente Fedriga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE FASCE TRICOLORIPORDENONE Comuni nuovamente mobilitati (un primo documento in difesa della Cciaa è di oltre un anno fa) per la difesa della Camera di commercio e per il suo mantenimento autonomo sul territorio. Dopo le manifestazioni e le prese di posizione delle settimane scorse i sindaci riabbracciano la bandiera della tutela dell'ente. E intraprendono una autentica corsa contro il tempo: entro pochi giorni - come limite temporale è stata fissata la data del 20 luglio - tutti i consigli comunali (o in alternativa le giunte) approveranno...