CAMBIO PIANOPORDENONE Nuove disposizione dal ministero della Salute alle Regioni sul piano vaccinale. Dopo la decisione di somministrare in via preferenziale e precauzionale il vaccino AstraZaneca alle persone con più di 60 anni di età in Regione il piano prosegue con alcune modifiche già a partire da oggi. Come previsto dalla circolare del ministro Roberto Speranza, arrivata ieri di prima mattina sul tavolo del vicepresidente e assessore...