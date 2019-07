CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMBIO DI ROTTAPORDENONE La rivoluzione corre sul web. Atap, la società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, si apre al mondo dei giovani e progetta una svolta social: l'idea è quella di avvicinarsi alla fetta di popolazione che a conti fatti rappresenta l'80 per cento dell'utenza, cioè l'universo degli under 30. L'IDEAIl numero uno dell'Atap, Narciso Gaspardo, spiega l'apertura della società nei confronti del mondo dei social network e in generale della rete. «L'80 per cento della nostra clientela - ha illustrato Gaspardo...