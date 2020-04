CAMBIO AL VERTICE

BELLUNO Al Mido 2019 il drappo aveva scoperto l'alleanza inedita: Confindustria Belluno Dolomiti nello stesso spazio espositivo di Assolombarda. A gennaio, al Comunale di Belluno, il presidente di Assolombarda, Giorgio Bonomi, aveva preso posto in platea. Lontano dai riflettori ma già a capofitto sull'Italia di domani, quella dei Mondiali di sci 2021 e delle Olimpiadi 2026. Ora che Carlo Bonomi è stato designato alla guida di Confindustria nazionale la sua amicizia con l'associazione bellunese diventa ancora più strategica. Lorraine Berton, leader degli industriali bellunesi, non ne fa mistero: «Carlo Bonomi è chiamato a guidare un passaggio cruciale per l'economia di questo Paese spiega - in ballo c'è il futuro delle nostre imprese e del Made in Italy. Dobbiamo fare squadra come mai prima d'ora e pretendere dalla politica, a tutti i livelli istituzionali, quelle risposte che tardano ad arrivare e che non solo sono urgenti ma vitali». Un passaggio all'insegna della continuità nell'associazione degli industriali con il testimone che passa dalle mani di Vincenzo Boccia a quelle di Bonomi: «Gli industriali italiani lanciano l'ennesimo segnale di coesione e unitarietà dopo un confronto serrato e contrassegnato dalla massima operatività. Ora Bonomi ha pieno mandato per rappresentarci in ogni tavolo e sostenere le ragioni di chi produce e manda avanti l'economia». Berton siede già nel tavolo nazionale Grandi Eventi istituito dagli industriali all'indomani dell'assegnazione a Milano e Cortina della gara a cinque cerchi. «Le Olimpiadi del 2026 devono rimanere uno dei nostri fari, ora però dobbiamo sbloccare tutte le attività produttive il prima possibile, lanciando un messaggio di fiducia e affidabilità ai nostri fornitori esteri, ribadendo la nostra eccellenza e il nostro ruolo all'interno delle catene di approvvigionamento». L'uscita dal lockdown è uno dei primi temi che Bonomi si troverà ad affrontare. «Auguro a Bonomi un buon lavoro. Da parte degli industriali bellunesi ci sarà il massimo supporto. La sfida che abbiamo davanti è epocale e noi ci saremo. Sono certa che saprà ascoltare anche i diversi territori e le loro specificità, vera ricchezza dell'intero sistema Paese». «A Vincenzo Boccia -conclude Berton - va il mio ringraziamento e quello dell'Associazione che rappresento. È stato una guida preziosa e rassicurante. Il suo sostegno è stato fondamentale per portare la Luiss Business School a Belluno, un traguardo storico per il nostro territorio». (a.zam.)

