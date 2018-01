Calza: «Opere moderne, forse valutazione errata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOSOVENEZIA (d.gh.) È quasi un sospiro di sollievo quello di uno dei curatori della mostra, Gian Carlo Calza, studioso dell'arte dell'Estremo Oriente, per 40 anni docente di Storia dell'Arte dell'Asia Orientale all'università di Ca' Foscari. «Sono felice che il furto abbia riguardato gioielli contemporanei, fatti da un grandissimo gioielliere e non gioielli antichi. Altrimenti sarebbe stato terribile perché non sarebbero stati rimpiazzabili: li avrebbero distrutti per utilizzare le pietre e il materiale di base, come è avvenuto per...