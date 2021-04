Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOPPIO LUTTOSANTA MARIA DI SALA Il Covid colpisce ancora nel Salese, a Caltana per la precisione: due morti a 24 ore di distanza l'una dall'altra. Il primo, Don Bruno Masiero, di 81 anni, nato e cresciuto nella frazione di Santa Maria di Sala e morto però in Venezuela dove era in cura in una comunità di Salesiani; il secondo, Gerardo Dal Corso, 72 anni, nato, cresciuto e vissuto nella stessa Caltana. Padre Bruno è morto venerdì: aveva...