Calo demografico, se ne vanno anche gli stranieri

STATISTICHE ROVIGO In Polesine la quota di stranieri resta minoritaria. Al primo gennaio 2017, l'ultimo dato validato disponibile, ne risultavano residenti 18.311, appena il 3,8% dei 485.477 di tutto il Veneto. Per quanto riguarda gli extracomunitari, che rappresentano una quota maggioritaria, una fotografia molto più aggiornata è quella che emerge dai dati annuali della Questura e, in particolare, dell'ufficio immigrazione. Al 15 marzo scorso, infatti, il numero totale dei titolari di permesso di soggiorno risulta essere 15.236. Un dato in...