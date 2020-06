CALMA PIATTA

VENEZIA Un fuoco di paglia che aveva fatto ben sperare ma che si è subito spento. Lo scorso weekend, seguito dal ponte del 2 giugno e dalla riapertura dei confini interni fra le regione e di quelli esterni con i paese dell'Unione Europea, aveva mosso le acque. Tanta gente in giro per Venezia come non se ne vedeva ormai dallo scorso febbraio. Un fuoco di paglia, appunto, perché ieri mattina a parte tanti veneziani seduti nei plateatici all'aperto a celebrare il rito dell'aperitivo, di gente in giro se ne è vista poca, e poca ce n'era anche nei giorni precedenti. Alla stazione e a Piazzale Roma turisti in arrivo con il contagocce: «Siamo di Bergamo - spiega una coppia appena scesa dal treno - ci fermiamo a Venezia una notte». Un gruppetto di austriaci è fermo sul ponte degli Scalzi a scattare foto del Rio di Cannaregio sulle cui rive, nonostante i ristoranti aperti, si vede passare poca gente. Sul ponte di Calatrava una sorpresa, due uomini lo stanno attraversando portando a mano le rispettive bici, una city bike modificata ed una bici pieghevole, sono Mauro e Roberto: «Siamo partiti due giorni fa da Cervia e con le nostre biciclette abbiamo percorso la Rotta del Sale fino a Venezia, ora torniamo a casa in treno», spiegano accaldati. Poca gente anche sui vaporetti in partenza da Piazzale Roma e a piedi lungo Lista di Spagna, rio Terrà San Leonardo e Strada Nuova. «Ho venduto una cartolina in tutta la mattinata - spiega sconsolato Carlos - titolare di Ca' Macana atelier, i miei due dipendenti sono in cassa integrazione, io ho riaperto dieci giorni fa più che altro per terminare alcune maschere e sculture».

L'ATTESA

Gli fa eco anche la titolare di Venice 2000, negozio di souvenir aperto 45 anni fa vicino alla stazione: «Ho rialzato le saracinesche per dare un segnale alla città, aspetto e spero», afferma Sara. «A mio avviso, fintanto che non entrerà in pieno funzionamento l'area Schengen, il turismo continuerà ad essere sporadico - spiega Roberto dell'osteria Vittoria - Io per fortuna ho una clientela veneziana e veneta affezionata, una decina di coperti per pranzo oggi sono riuscito ad averli». La Cantina Vecia Carbonera, in Strada Nuova, ha approfittato del via libera gratuito ai plateatici posizionando due tavolini fronte canale: «La nostra è un'osteria a conduzione familiare e teniamo aperto, ma se non fosse per i veneziani e per i veneti, non avremmo clienti, qui i turisti non ci hanno ancora messo piede», spiega Manola. Anche davanti al chiosco di centrifughe Frullalà in Strada Nuova, staziona solo qualche giovane: «Lo scorso weekend e fino a martedì sembrava di essere tornati al pre Covid-19, oggi c'è poca gente, un po' di veneziani e di veneti, nessun altro» spiega Alisa. Tutti e quattro i negozi della catena Farini hanno riaperto, due durante il week end, due tutti i giorni: «quello che funziona di più è il negozio di San Lio, lo frequentano molti lavoratori durante la pausa pranzo o per colazione», spiega Tania.

ANCORA CHIUSO

L'istrionico Mauro Lorenzon, già semifinalista a Masterchef nel 2014, ha deciso di non riaprire fino a data da destinarsi il suo locale in Calle Lunga Santa Maria Formosa, La Mascareta, non tanto per mancanza di clienti ma perché allergico alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Riaprirà solo quando mascherine, guanti, gel igienizzanti e distanza sociale non saranno più un obbligo. E tra i ristoratori c'è ancora chi non ha abbandonato la formula dell'asporto come l'osteria Da Alberto o che tiene aperto la sera soltanto se ha ricevuto delle prenotazioni. «Altrimenti non ne vale la pena», spiega Marino, del bacaro El Magazen, in Calle Larga Giacinto Gallina. Poca gente a passeggio anche nelle Mercerie: «Oggi per la prima volta abbiamo visto qualche turista straniero - afferma Paola, dipendente del negozio Murano in Venice - il mio titolare ha quattro negozi ma ha deciso di tenerli aperti solo durante il week end». In piazza San Marco ieri mattina c'erano nove banchetti di souvenir. «Non ho venduto niente in tutta la mattinata. Ora che sta per piovere chiudo e me ne vado. Il mio vicino è stato più fortunato di me, ha venduto ben 20 euro di merce», spiega sarcastico Luciano. Non se la sono passata meglio i gondolieri dello stazio San Marco di fronte a Palazzo Ducale: «In tutta la mattinata si sono mosse solo due gondole», afferma Andrea Baldi, presidente dell'associazione Gondolieri.

Claudia Meschini

