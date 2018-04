Calesso e Zanivan alla Manfio: «Vai con chi non ti ha sostenuto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COALIZIONE CIVICATREVISO L'assessore Manfio si è battuta in questi anni sulle risorse per le politiche giovanili, a cominciare dagli operatori di strada. Ma oggi si ricandida a fianco di chi queste risorse le ha in larga parte rifiutate. A puntare l'indice contro quella che viene definita una contraddizione sono Luigi Calesso e Renato Zanival di Coalizione Civica. «Durante il convegno del Progetto Giovani svoltosi sabato scorso, l'assessore Manfio ha messo in evidenza tra le scelte compiute da questa amministrazione quella relativa al ruolo...