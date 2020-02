La risposta allo smog, al traffico e ai parcheggi sono gli abbonamenti all'autobus scontati, come succede a Padova. La proposta è stata lanciata da Luigi Calesso: «La risposta ai problemi di mobilità in città non può essere affidata unicamente a nuove strade (siano esse il quarto lotto della tangenziale o il Terraglio Est) ma può passare anche attraverso l'incremento dell'utilizzo del trasporto pubblico urbano, mezzo di cui i trevigiani hanno già aumentato l'uso e che molti cittadini sarebbero disponibili a sfruttare in alternativa all'autoveicolo privato, se corse e orari fossero più adeguati alle esigenze soprattutto dei lavoratori. Oltre a questo, penso sarebbe utile uno sconto sui prezzi degli abbonamenti». L'iniziativa padovana, riservata ai residenti, è costata alle casse del Comune 50mila euro, portando l'abbonamento da 124 euro a 20. A Treviso l'abbonamento mensile Mom per i percorsi urbani ha un costo di 32 euro (per i lavoratori) che diventano 98 euro su base trimestrale.

«Facendolo pagare per tre mesi 20 euro, lo sconto sarebbe inferiore a quello praticato a Padova e potrebbe stimolare i pendolari a preferire l'autobus rispetto all'automobile. Il costo per Ca' Sugana sarebbe al massimo di 20mila euro: è una strada da prendere in considerazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA