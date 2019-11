Caldaie, condizionatori, lavastoviglie Centinaia di interventi per gli elettricisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DANNIVENEZIA Caldaie, condizionatori, ma anche frigo, lavastoviglie e lavatrice sono tra i maggiori danni rilevati dagli idraulici a Venezia dopo l'acqua alta. E se nelle abitazioni l'intervento viene generalmente dato in precedenza ad anziani e famiglie con bambini piccoli, negli esercizi commerciali si lavora a spron battuto, cercando di aiutare le famiglie in difficoltà a ritornare alla normalità. Una normalità per la quale ci vorranno mesi, da due a tre, secondo Riccardo Gavagnin, idraulico di professione, fino ai sei-otto stimati dal...