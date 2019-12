Calciomercato, tengono banco Ljajic e Pussetto

Mentre la serie A è ferma, sta per cominciare il calcio mercato di riparazione. E se l'ex udinese Valon Behrami ha scelto il Genoa, in attesa di capire quale sarà il destino di Ignacio Pussetto (corteggiato da Racing Avellaneda e nel mirino del Watford), dalla Turchia rimbalza pressante la voce di una voglia matta di Adem Ljajic di tornare a giocare in Italia. Il portale ajansspor.com parla di un forte interessamento sul calciatore serbo da parte di Udinese e Verona. Il fantasista, ex di Roma, Fiorentina, Inter e Torino, era approdato al Besiktas dai granata nell'estate 2018. Poi il club turco lo ha riscattato per una cifra complessiva di 6 milioni e mezzo di euro. Alla base della possibile partenza di Ljajic c'è una sorta di mal di pancia, con un valore di 5 milioni di euro. Nonostante dei discreti numeri 2019-20, con 3 gol e 5 assist spalmati in 20 presenze tra campionato ed Europa League, nel serbo prevale la voglia di cambiare aria. Se sul tasso qualitativo non si può obiettare nulla, riguardo a un potenziale arrivo di Ljajic all'Udinese o all'Hellas, vanno però computati due potenziali aspetti negativi. Uno è riconducibile all'aspetto caratteriale e l'altro all'ingaggio, decisamente alto per i parametri di società attente alle spese.

