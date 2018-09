Calcio, il Chions debutta in serie D con un successo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le gambe dei calciatori del Chions non tremano, al debutto assoluto nel campionato di serie D. Così il primo esame viene superato con successo: 2-0 agli altoatesini del Sankt Georgen. Un esordio ritardato di tre giorni. Il motivo? I trentini dovevano giocare per una Coppa. Inoltre il campo sportivo gialloblù non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da parte della commissione. Così è stato necessario chiedere ospitalità per il posticipo ai cugini di Tamai. Sul rettangolo i ragazzi di Lenisa si spianano rapidamente la strada contro...