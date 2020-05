L'A.C. Arsié, terza squadra in classifica del Girone R di Seconda Categoria non è solo calcio, ma è anche cuore. «Nel suo piccolo ha voluto aiutare l'Ospedale di Feltre - ha detto Fabrizio Bassani, presidente dell'A.C. Arsié -. Questa volta i giocatori arsedesi sono scesi in campo tutti per lottare contro il coronavirus e sostenere gli eventuali sfortunati. Con consapevolezza che le maglie giallolimone torneranno a rincorrere il pallone, quanto prima».

La società arsedese, allenata da Manfroi con dirigente sportivo Dario Dall'Agnol, ha donato per l'emergenza Covid-19 all'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre 2 mila euro, con la volontà di offrire un aiuto concreto. La somma è stata raccolta grazie all'unanime gesto di tutti: dirigenza, staff e giocatori, che compongono la rosa della stagione 2019/2020.

Il presidente Fabrizio Bassani ringrazia di cuore tutti coloro che hanno voluto dare il loro contributo attraverso questo bellissimo gesto: «Tutti uniti, anche con questi gesti significativi che ce la faremo. E gridiamo Forza Arsié. Forza Ospedale! Forza Veneto e Italia e non dimentichiamoci dell'umanità intera».I nfine ha voluto dire «bravo al nostro giocatore Matteo Faoro che è stato giudicato dai tecnici il miglior attaccante del Girone R con squadre trevigiane e bellunesi».

Valerio Bertolio

