IL BILANCIO

VENEZIA Il tampone a tutti i calciatori in erba dell'Under 17 del Venezia e ai loro dirigenti e allenatori, così come prevede la prassi in questi casi, e a due ragazzini dell'Under 16 che si sono allenati negli ultimi giorni con la squadra più grande. È il piano dell'indagine epidemiologica messo in atto dopo che venerdì un giocatore dell'Under 17 arancioneroverde era stato trovato positivo al tampone per il coronavirus. Il ragazzo, con alcuni sintomi, si era rivolto alla propria Ulss di competenza e aveva effettuato il test, scoprendo di aver contratto il virus.

A effettuare i tamponi ai componenti della squadra, però, saranno i medici delle Ulss, non solo quella veneziana, dal momento che i calciatori del Venezia non sono soltanto residenti nell'area di competenza dell'Ulss 3 Serenissima e, per gli aspiranti calciatori, era finora richiesta solo un'autocertificazione che dichiarasse di non essere positivi al nemico invisibile.

Una volta scoperta la propria positività, come di prassi, il giocatore dell'Under 17 ha avvertito i propri dirigenti che hanno così fatto scattare il piano d'emergenza come confermato anche da un comunicato stampa pubblicato sul sito del Venezia Fc nella serata di venerdì.

LA GIORNATA DI IERI

Rallenta intanto il contagio da coronavirus nel Veneziano. Il consueto bollettino delle 17 di Azienda Zero, che registra le ventiquattr'ore precedenti, ha evidenziato ventidue nuovi contagi, sette in meno rispetto al report precedente, e che portano a 3.388 il numero totale delle persone colpite da coronavirus nell'area metropolitana di Venezia dallo scoppio della pandemia, che per il Veneziano si fissa all'1.30 del 22 febbraio scorso, con il primo contagiato a Oriago di Mira.

Gli attualmente positivi al coronavirus salgono di poco - altro dato a conferma della buona giornata di ieri - e arrivano a toccare la quota di 369, solamente 8 in più rispetto a venerdì sera quando il differenziale tra venerdì e giovedì era stato di 13 persone in più con il virus.

Scendono i ricoveri in ospedale, che arrivano a 21, tutti nel reparto di Malattie infettive.

Le persone ricoverate sono 18 a Dolo (nell'ospedale scelto dalla Regione Veneto per combattere in prima fila l'emergenza sanitaria legata al coronavirus nel territorio dell'Ulss 3); 2 si trovando su un letto dell'ospedale dell'Angelo di Mestre e una persona è ricoverata al Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Dato confortante, il fatto che nessuna persona sia in Terapia intensiva e che si stiano verificando le primi dimissioni degli ex ospiti dell'Antica scuola dei Battuti di Mestre, un mese fa focolaio del Veneziano adesso sulla via dello spegnimento.

In diminuzione anche le persone in isolamento fiduciario perché positive al coronavirus o perché entrate in contatto con un paziente Covid-19: dopo giorni di continua e decisa ascesa, la ritirata delle persone in isolamento è un segno che la situazione sta lentamente migliorando. Aumentano, quindi, anche i negativizzati virologici, cioè i guariti, che salgono alla cifra di 2.694, con il terzo numero più alto di guariti a livello provinciale, dopo Padova (escluso il focolaio di Vo') e Verona.

