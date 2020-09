VIRUS E SPORT

CAORLE Dopo il caso ormai risolto di un tesserato della Julia Sagittaria, il Covid-19 ritorna a colpire il calcio veneziano.

E' stata infatti riscontrata la positività di un giocatore del Caorle La Salute, con la diretta conseguenza che il previsto incontro del campionato di Promozione, che avrebbe dovuto vedere scendere al Chiggiato il Treviso, è stato rinviato a data da destinarsi.

L'allarme era scattato ancor prima della sfida di domenica scorsa 19 settembre con il Fossalta Piave, quando il giocatore in questione, nella mattinata di sabato, aveva lamentato uno stato febbrile dopo una cena con un amico consumata in settimana, il quale era stato successivamente posto in quarantena ed in attesa di tampone (risultato positivo) a causa della positività riscontrata della madre.

Il Caorle La Salute ha dunque fermato subito il giocatore, il quale non è nemmeno partito alla volta di Fossalta con la squadra, ma che nel frattempo, prima dell'emergere dello stato febbrile, si era regolarmente allenato con i compagni.

«Domenica scorsa non volevamo giocare ha commentato il vicepresidente della società, Giorgio Brichese ne avevamo dato comunicazione in Federazione e al Fossalta Piave. Onestamente non sapevamo cosa fare; per questo ci siamo presentati tardi alla partita. Alla fine, però, ci hanno fatto scendere in campo perché ritenevano che fosse tutta una scusa, in quanto ci mancavano diversi titolari».

Non c'era, infatti, ancora una positività conclamata, in quanto il giocatore, che adesso sta bene, si è sottoposto a tampone lunedì scorso, ottenendo il responso positivo nella giornata di giovedì. L'intera squadra e lo staff tecnico sono stati conseguentemente posti in isolamento fiduciario e sottoposti tutti a tampone, il cui esito sarà reso noto all'inizio della prossima settimana. Nessuno di loro ha sintomi.

E' stata fermata anche la squadra Juniores, in quanto taluni di questi giocatori si allenano con il gruppo della Promozione. Di conseguenza non si giocherà neanche la sfida di tale campionato, che oggi avrebbe dovuto vedere i litoranei ospiti del Graticolato.

Il Caorle La Salute, a titolo precauzionale, ha fermato anche l'intera attività giovanile, poiché mister Vladimiro Carraro, allenatore della prima squadra, ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile ed è conseguentemente in contatto con tecnici e dirigenti e giocatori della cantera litoranea. «Per noi ha dichiarato Brichese la salute viene prima di ogni cosa. Ci fermiamo tutti, in attesa di avere chiarimenti su come agire da parte delle autorità competenti dell'Ulss 4 Veneto Orientale». C'è poi un altro problema che sta emergendo in casa litoranea, con i giocatori in quarantena che hanno paura per il loro posto di lavoro. «Certamente. Più d'uno ci ha manifestato questo timore. La quarantena Covid a causa del calcio non è stata di gradimento da parte dei rispettivi datori di lavoro. Se qualcuno di questi con famiglia a carico si dovesse ritirare, con che squadra giocheremo noi questo campionato?».

Andrea Ruzza

