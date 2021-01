Calano, per effetto del Covid, le assunzioni da gennaio a settembre dello scorso anno in Friuli Venezia Giulia: -33,1%. Si tratta, nello specifico, dei nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato (esclusa l'agricoltura) è diminuito di un terzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (quasi 37.500 in meno). Lo comunica il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha elaborato dati Inps. «Questa pesante contrazione riferisce - è ovviamente l'effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid 19 e delle conseguenti restrizioni, come l'obbligo di chiusura delle attività non essenziali, nonché della più generale caduta della produzione e dei consumi». La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali ed è stata più marcata per i rapporti che prevedono un termine, in particolare per le assunzioni in somministrazione

Il trimestre marzo-maggio, come era prevedibile, ha registrato un vero e proprio crollo dei flussi di assunzione rispetto allo stesso periodo del 2019 (complessivamente -62,1%); il mese di aprile è stato quello più critico, con un numero di ingressi nel mercato del lavoro diminuito di oltre l'80% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-81,7%).

Batic a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA