Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Crolla il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. A fronte di un sensibile incremento dei tamponi giornalieri, che ieri sono stati più di 11mila in tutta la regione, sono stati trovati 371 nuovi casi di Coronavirus, 164 dei quali in provincia di Udine. Solo 63 contagi in provincia di Pordenone. Il tasso delle infezioni sui test è calato al 3,3 per cento dal 5,1 per cento di lunedì. I totalmente guariti sono 82.999, i clinicamente...