IL BILANCIO

VENEZIA Il dato riguarda i ricoveri totali e i posti letto occupati in Terapia intensiva, ed è un dato confortante perché riporta il Veneziano indietro di oltre due mesi, al 15 novembre. Quella sera il bollettino di Azienda zero fotografava 390 ricoverati, 43 dei quali in Rianimazione, gli stessi identici numeri di ieri. Ma la differenza la fa il modo in cui si è arrivati a quelle cifre: se a metà novembre erano il risultato di una curva crescente, ieri sono stati il punto di caduta di una frenata costante: -16 ricoveri totali di cui -7 nei reparti per acuti. Numeri che fanno il paio con gli attualmente positivi, crollati a 8.853 (come a inizio dicembre). E il contagio? Cresce, ma con il freno a mano tirato: ieri 210 nuovi positivi. Non rallentano le vittime, altre 13 decessi ieri per un totale di 1.448 morti. Ma il dato di chi ha dovuto pagare il prezzo più salato al virus, si sa, sarà l'ultimo a scendere.

L'IMPRENDITORE

Ieri è spirato all'Ospedale di Dolo Luciano Pelizzaro, 78 anni, e il comparto calzaturiero brentano è in lutto. Esprime il suo cordoglio anche l'Acrib. Per un mese la vittima ha lottato contro il virus, poi il fisico ha ceduto. Lo piangono i figli Nicola e Romina, parenti e amici. I funerali si terranno domani, sabato, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di S. Pietro di Stra. La storia di Pelizzaro è esemplare. Aveva iniziato giovanissimo a conoscere l'ambiente calzaturiero lavorando presso lo zio Alberto. Nel 1973 la svolta. A quei tempi tutte le fasi delle lavorazioni della calzatura venivano eseguite esclusivamente all'interno delle fabbriche. Luciano, anche per circostanze familiari, decise di aprire a San Pietro di Stra un suo laboratorio per il taglio a mano delle pelli. Si può affermare che sia stato il pioniere dell'indotto, primo ideatore del lavoro per conto terzi nella Riviera. Subito, molte importanti fabbriche della zona, si sono affidate alla sua esperienza, professionalità e meticolosità. Molti givoani che attualmente conducono laboratori propri, hanno fatto esperienza nel suo atelier. Lo chiamavano maestro perchè riusciva a trasmettere l'arte della prima delicata fase di lavorazione della scarpa: il taglio a mano della tomaia, lavorazione principe delle calzature d'alta moda.

L'EX OPERAIO

Dopo qualche giorno di tregua il Covid miete un'altra vittima a Martellago, ora sono 34, Tomaso Bulegato, 80 anni, uno dei nonni del parco Laghetti, anche se qui il virus ha solo dato il colpo di grazia all'anziano, gravemente malato. Bulegato era giunto allo stadio finale di un tumore con cui lottava da 4 anni e la settimana scorsa, il giorno in cui dall'ospedale di Mirano, dov'era ricoverato (e dove è rimasto contagiato), doveva essere trasferito al centro Nazaret di Zelarino, è risultato positivo. Trasportato in ospedale a Dolo, si è aggravato e lunedì è spirato. Nato a Gardigiano, Bulegato si era presto stabilito a Martellago dove ha abitato per il resto della vita. Perito chimico, ha lavorato a lungo all'Italsider di Porto Marghera e, una volta in pensione, si è messo al servizio della sua comunità coltivando la sua grande passione, oltre ai suoi nipoti: il verde. Per anni ha operato, facendosi apprezzare da tutti, come vigile d'argento ai Laghetti, occupandosi di curare gli alberi, le piante e gli orti. Lascia la moglie Nilvana, le figlie Michela e Nusca, i nipoti Matteo, Elisa e Luca. I funerali oggi alle 11 in chiesa a Martellago. (s.bre.-n.der.)

