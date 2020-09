Calano gli occupati in regione. In Friuli Venezia Giulia nel secondo trimestre del 2020 il numero di occupati si è attestato a 506.800, 7.000 unità in meno rispetto al trimestre precedente e quasi 12.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Come era prevedibile tale dinamica è stata fortemente influenzata dall'emergenza sanitaria, che ha interessato in particolare il periodo compreso tra marzo e maggio di quest'anno. Lo rende noto il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.

Nel confronto tra primo e secondo trimestre dell'anno si può osservare che il calo ha interessato solo la componente femminile (-7.800 unità), mentre quella maschile mostra una sostanziale stabilità (+900). In effetti il settore dei servizi, dove le lavoratrici donne costituiscono la maggioranza, è stato fortemente colpito e si possono ricordare le difficoltà del comparto turistico (alberghi, ristoranti ma anche commercio), dove ad esempio una parte consistente dei contratti di lavoro stagionali non sono stati attivati. Gli ingenti interventi messi in campo dal governo, a partire dalla cassa integrazione (in regione sono state autorizzate oltre 38 milioni di ore nei primi sette mesi) fino al blocco dei licenziamenti, hanno comunque contribuito a limitare le ricadute negative.

