PORDENONE In Friuli Venezia Giulia su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 82 casi (3,37%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiungono due decessi afferenti al mese di gennaio e due avvenuti tra il 9 e 10 febbraio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 (erano 58), così come si riducono quelli in altri reparti passando da 361 a 349. I decessi complessivamente ammontano a 2.748: 620 a Trieste, 1.368 a Udine, 583 a Pordenone e 177 a Gorizia. Sono tre i morti nella Destra Tagliamento. Una donna di 88 anni, di Morsano al Tagliamento, morta nel reparto Covid dell'ospedale di Spilimbergo. Un uomo di 79 anni di Maniago, deceduto nel Centro di assistenza anziani della stessa città. Una donna di 77 anni di Zoppola, Irene Matiz, deceduta nel reparto della Medicina dell'ospedale di Pordenone. I totalmente guariti sono 59.381 e i clinicamente guariti 1.863, mentre calano le persone in isolamento, oggi 8.956. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.353 persone: 14.354 a Trieste, 32.991 a Udine, 16.443 a Pordenone, 8.701 a Gorizia e 864 da fuori regione. La giunta regionale ieri ha stabilito di prevedere tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione nella fase 2 le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali: approvato l'apposito provvedimento presentato dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. «Il ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Aifa, Iss e Agenas - spiega Riccardi - in un documento ha emanato alcune raccomandazioni. Tra queste le indicazioni che identificano come prioritarie, tra le categorie successive alla fase 1, quella delle persone estremamente vulnerabili, inserendo gli affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche». Secondo Riccardi, «la gran parte delle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali della regione presentano importanti problematiche sanitarie e comorbilità riferibili anche alle patologie richiamate dal documento nazionale, quali sindrome di Down, sclerosi multipla e paralisi cerebrali infantili. Per tutti questi motivi - conclude -, abbiamo deciso d'inserirle tra coloro alle quali inoculare il vaccino già a partire dalla fase 2».

Intanto proseguono a un ritmo elevato le prenotazioni dei vaccini da parte degli over 80. Le prenotazioni hanno ormai superato quota sessantamila. Sono 78 mila gli anziani per i quali ci sono le dosi fino ad aprile, circa il 75 per cento dell'intera platea che è di circa 108 mila ultra-ottntenni. A questi vanno aggiunti i circa 15 mila over-80 che saranno vaccinati a domicilio. Nelle prossime settimane si capirà come programmare i prossimi arrivi di fiale in modo da coprire l'intera platea.

Intanto è risultato negativo il tampone molecolare effettuato da Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band Extraliscio, che sarà in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano Bianca luce nera. Sospiro di sollievo di conseguenza per Davide Toffolo: finisce pure la quarantena preventiva del pordenonese che affiancherà la band sul palco dell'Ariston.

