Diminuiscono gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. La popolazione censita in regione al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.206.216 unità, con una riduzione di 4.198 abitanti (-3,5 per mille) rispetto all'anno precedente e di 14.075 abitanti (-1,4 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. Lo rileva l'Istat nella prima diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019 del Censimento permanente. Rispetto al 2011, la riduzione è maggiore a Udine e Gorizia (rispettivamente -2,4 e -2,1 per mille in media annua). Quasi il 44% dei residenti è concentrato nella provincia di Udine, ma la densità abitativa più elevata è a Trieste (1.089 abitanti per km quadrato). Il comune più popoloso è Trieste con 201.613 abitanti, il più piccolo è Drenchia (Udine) con 102 abitanti. Le donne residenti in Fvg sono 619.497 mila (51,4% del totale). L'età media della popolazione è 47,3 anni (45,2 il dato dell'Italia). Il comune più giovane è Pravisdomini, con un'età media di 41,2 anni; quello più vecchio è Drenchia (63 anni). Tra il 2011-2019 gli stranieri in Fvg sono aumentati dell'1,3% in media ogni anno. Nel 2019, il 65% proviene dall'Europa. I cittadini romeni sono la comunità straniera più numerosa (23,2% del totale degli stranieri residenti), seguiti da albanesi (8,9%) e serbi (5,6%). In Fvg il 39,1% degli abitanti con più di 9 anni ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, il 15% la licenza elementare e il 28,5% la licenza di scuola media. Le persone con un titolo terziario e superiore sono il 14,3%. Rispetto al 2011, si è ridotta la presenza di individui senza titolo di studio (da 3,5% a 3,2%) o con al massimo la licenza media (da 51,0% a 43,5%). Nel 2019 gli occupati rappresentano il 48,6% della popolazione di 15 anni e più (45,6% media nazionale). Il tasso di disoccupazione è pari al 9% (Italia 13,3%) e quello di occupazione maschile è al 56,1%, quasi quindici punti più elevato di quello femminile.

