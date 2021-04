Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nonostante il calo dei tamponi, scende il tasso di contagio in Fvg. Ieri sono stati trovati 208 nuovi casi in regione, 76 dei quali in provincia di Udine. Nel Pordenonese 30 positivi in 24 ore. È sempre il territorio meno colpito. L'incidenza delle infezioni sui test è del 4,2 per cento, in discesa rispetto a sabato. Scendono anche gli isolamenti, 300 in meno in 24 ore. I guariti sono più di 82mila da inizio pandemia. Resta stabile, ed è...