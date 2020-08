Cala il contagio in Friuli Venezia Giulia, ma dopo alcuni giorni torna un paziente in Terapia intensiva. Ieri, infatti, un cittadino residente a Prata è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Era ricoverato in Malattie infettive dal 24 agosto. Le sue condizioni però sono stabili. La Rianimazione Covid riapre così le porte dopo alcuni giorni, ma accoglie solamente il paziente già citato. Quanto ai contagi, ieri ne sono stati rilevati 16, quattro in meno rispetto al monitoraggio del giorno precedente. In regione sono stati rintracciati altri sei migranti positivi al Coronavirus: si è trattato del terzo caso in pochi giorni. Gli altri dieci contagi sono figli dell'operazione di tracciamento dei contatti avuti dai cittadini risultati positivi nei giorni scorsi. In provincia di Pordenone sono stati rilevati solo quattro nuovi contagi, mentre in provincia di Udine i tamponi che hanno dato esito positivo sono stati sei. Quelli restanti sono suddivisi tra le province di Gorizia e Trieste.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 368 (12 più di sabato). Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 16 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.764: 1.478 a Trieste, 1.188 a Udine, 827 a Pordenone e 260 a Gorizia, alle quali si aggiungono 11 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.048, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 344. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

