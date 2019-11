CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALA IL BUSINESS PACCHIPORDENONE Negli ultimi due, tre anni proprio in questo periodo dell'anno (con l'avvicinarsi del Black Friday e poi del Natale) gli scooter dei portalettere erano stracarichi dei pacchi e pacchetti da consegnare. Molti di questi legati al contratto nazionale che Poste Italiane ha con il colosso Usa Amazon. Quest'anno la quantità di pacchi e le confezioni targate Amazon in carico ai portalettere delle Poste sono in diminuzione. Con l'insediamento nello scorso mese di settembre del deposito del colosso statunitense...