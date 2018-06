Caduti più di 50 millimetri di pioggia Blackout: pompe e idrovore in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TEMPORALETREVISO Cinquantacinque millimetri di pioggia, ben superiore al livello, gli esperti lo chiamano rain rate, oltre cui normalmente si classifica un nubifragio (ovvero 30 millimetri). A certificare la natura importante, seppur di questi tempi non eccezionale, dell'evento atmosferico che ha messo in ginocchio la città martedì pomeriggio ed in particolare la zona della Ghirada, sono i dati dell'Arpa veneto: in un'ora sono caduti 43,9 millimetri d'acqua, saliti a 55 al termine del temporale, verso le 17.45, quando interi quartieri...