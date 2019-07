Caduti almeno cinquanta tronchi, la viabilità va in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOUn'ecatombe di alberi. Ne sono crollati oltre cinquanta (e il conteggio non è ancora terminato) al Lido dopo la tempesta di domenica e lunedì sera. Quindici cipressi sono caduti all'interno del cimitero ebraico in via Cipro.Lunedì sera, poi la tempesta ha tagliato in due la viabilità dell'isola con la caduta di un albero in via Malamocco all'altezza di via Parri causando il blocco stradale. Per un paio d'ore anche gli autobus di linea Actv in servizio per il trasporto pubblico sono stati costretti a deviazioni e modifiche dei percorsi....