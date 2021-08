Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TAIBON AGORDINOTradito da un chiodo di 7 centimetri che ha ceduto lasciandolo cadere nel vuoto. Un volo di circa 180 metri e per Guido di Carpegna Brivio, 27 anni, di Cesano Maderno (Monza e Brianza) e in fondo la morte. Il compagno di 23 anni è rimasto per tutta la notte in cima alla Torre Venezia, sul Civetta, in attesa dei soccorsi, ostacolati dalla nebbia. Solo alle prime luci di ieri è stato possibile concludere l'ennesima tragica...