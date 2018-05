Cade nella canaletta e muore annegato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEISTRANA Sperava di farcela, di raggiungere lo zaino, scivolato in acqua mentre leggeva il contatore. Lo aveva appoggiato sul muretto per pochi secondi, giusto il tempo di accucciarsi sul tombino e completare il lavoro. Nelle tasche interne c'erano chiavi della macchina e un misuratore: non poteva perderle. E così si è sfilato le scarpe e si è sporto verso la canaletta, avanzando di qualche passo. Senza un appoggio solido, considerato il fondo melmoso della conduttura, è stato falciato dalla furia della corrente che lo ha fatto...